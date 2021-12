Retraites : les chiffres de la 5e journée de mobilisation en Basse Normandie

Samedi 16 octobre, la 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a mobilisé beaucoup de monde en Basse Normandie. Globalement, les chiffres sont supérieurs à la mobilisation du samedi 2 octobre. Une réussite pour les syndicats.

Selon les premières estimations, entre 19 000 et 30 000 personnes ont battu le pavé à Caen, entre 8 800 et 16 000 à Cherbourg, entre 2 900 et 4 300 à Saint-Lô, 2 300 à Flers, 1 600 à Lisieux, entre 1 500 et 3 000 à Coutances, entre 1 100 et 1 800 à Vire, 1 100 à Avranches, plus de 1 000 à Granville.

Bonus PHOTO / quelques clichés de la manifestation contre la réforme des retraites à Cherbourg.

Bonus AUDIO / Le témoignage des manifestants à Cherbourg.