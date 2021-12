Social avec la 7e mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 28 octobre en Basse Normandie. Et la mobilisation est à la baisse.

Entre 9 500 et 20 000 personnes ont battu le pavé à Caen, entre 7 000 et 11 500 à Cherbourg, entre 1 400 et 2 000 à Saint-Lô, plus de 1 000 à Lisieux, entre 750 à 900 à Coutances, entre 400 et 700 à Granville, entre 300 et 400 à Avranches.