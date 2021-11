Manifestation du 7 septembre : le point en Basse Normandie

La mobilisation s'annonce importante en cette journée de contestation contre la réforme des retraites. Unanimes, les syndicats prévoient une journée chaude mardi 7 septembre en Basse Normandie. Et plusieurs rassemblement sont justement prévus comme à Caen, Cherbourg, Saint-Lô, Lisieux, Coutances, Avranches ou Granville. Dans le public comme dans le privé, les appels à la grèves sont nombreux avec de grosses perturbations à la clé.



Et c'est sans doute dans les transports qu'on devrait recenser le plus de problèmes. A la SNCF, la circulation des trains sera très perturbée sur tout le réseau (plus d'infos sur le http://www.sncf.com/ ). Même écueil dans les transports en commun. Les réseaux Twisto et Zéphir, ainsi que les bus Verts et Manéo tourneront au ralenti.

Côté services publics, les enseignants seront très mobilisés. La Poste, la sécurité sociale ou les impôts seront eux aussi sérieusement impactés. Côté privé, là encore, on s'attend à une forte mobilisation. A titre d'exemple, plusieurs syndicats du BTP ont appelés à manifester. Une rareté dans ce milieu... et c'est sans compter les retraités et les jeunes qui devraient s'inviter dans les cortèges.



Bref, la question est maintenant de savoir si toutes ces annonces vont se vérifier mardi 7 septembre. Réponse justement dans les rues de Basse Normandie.

