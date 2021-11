Rouen. À Rouen, des premiers arbres plantés le long du tracé de la ligne T4

Dans la rue Jeanne d'Arc, sur le parvis de la gare, à côté de la cathédrale... De nombreux Rouennais (Seine-Maritime) se sont émus ces derniers jours de l'abattage d'arbres dans plusieurs points de la ville. C'est sûrement pour cette raison que la Métropole Rouen Normandie a déjà commencé à replanter des arbres le long de l'avenue de la Libération, sur la rive gauche, alors que les travaux d'installation de la future ligne T4 sont encore en cours.

Plus d'arbres qu'avant le long du tracé

Chiffres à l'appui, son président, Frédéric Sanchez, promet même une amélioration de la situation une fois le chantier terminé : "En tout, il y aura 762 arbres sur la longueur du tracé. C'est 165 arbres de plus qu'auparavant !" Pour le moment, une dizaine de jeunes platanes ont déjà trouvé leur place le long des trottoirs. "Il y aura d'autres plantations à l'automne, puis au printemps 2019", complète Alexandre Burban, directeur investissements et ouvrages d'arts à la Métropole Rouen Normandie.

Avec des nouvelles espèces et des arbres locaux (plus de 100 essences différentes seront installées), Frédéric Sanchez espère casser l'image grise et urbaine de la rive gauche : "L'opération T4, ce n'est pas que du transport en commun. C'est aussi une opération d'embellissement de la ville et d'intensification de la présence de la nature."

