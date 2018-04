L'abattage des arbres devant la cathédrale de Rouen suscite l'émoi

Près d'une trentaine d'arbres ont été abattus à la fin mars 2018 dans le secteur de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). Une décision justifiée par la vieillesse et la maladie de certains arbres, mais qui ne satisfait pas tous les Rouennais.

Depuis quelques jours, la place de la cathédrale, à Rouen (Seine-Maritime), offre une nouvelle perspective sur le bâtiment historique. 29 arbres ont été coupés, à la fin mars 2018, dans le secteur de la cathédrale. Une décision justifiée par la municipalité par la vieillesse des arbres, certains sont aussi malades.

Mais, devant le chantier de découpe des arbres, les Rouennais y vont tous de leur commentaire : "Ça donnait un point de verdure à côté de la cathédrale et l'été c'était sympa de se poser sous un arbre", se rappelle Marc Friche. Même avis pour Françoise Yvonnet, touchée par la disparition de ces arbres : "Je ne suis pas d'accord pour l'environnement, c'étaient des arbres qui étaient jolis".

25 arbres replantés

La place ne va pas rester sans verdure très longtemps. 25 arbres vont être replantés dans les prochaines semaines, ainsi que 43 cépées, des tiges émanant de la souche d'un arbre coupé. Pas de quoi satisfaire Chantal Mochain qui s'est arrêtée pour regarder le chantier. "Même si on en plante des nouveaux, ils n'auront pas le même aspect", explique-t-elle.

Tous les Rouennais ne sont pas mécontents de cet abattage des arbres. Pour Daniel Motte, conseiller de quartier pour le secteur Vieux-Marché et cathédrale, "c'est plutôt une bonne chose car les arbres masquaient la cathédrale et ceux qui vont être replantés seront plus bas". D'autres commentaires sont aussi positifs sur les réseaux sociaux.

La municipalité précise que les arbres ont été abattus avant la période de nidification des oiseaux. Un choix qui permet de protéger les espèces et d'éviter la destruction des nids.

