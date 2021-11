Rouen. Badminton : une page se tourne pour le MDMSA

Une dernière défaite pour sceller la relégation. Pour la dernière journée de Top 12 de badminton, le MDMSA affrontait le Red Star de Mulhouse, 5e au classement avec 25 points (trois victoires, une égalité et six défaites). La rencontre fut serrée, et les normands ont remporté trois duels, en Simple Dames (Elena Komendrovskaya) en Double Dames (Komendrovskaya/Khlebko) et enfin sur le Double Mixte 2 (Piron/Jakobowski). Mais c'est insuffisant pour remporter la victoire. Après une saison de galère, le MDMSA reste à la 6e et dernière place et sera rétrogradé la saison prochaine pour évoluer en Nationale 1.

Une saison bien difficile

Cette saison n'était pas simple à gérer pour les Normands. Leur nouvelle recrue Elena Komendrovskaya était bloquée administrativement pour toute la première partie du championnat, les privant d'une joueuse de niveau international. Puis lors de la deuxième partie de saison, les blessures s'enchaînent et privent l'équipe d'Antoine Bebin et Julien Maio. Stéphane Renault, après 20 ans en tant que coach et entraineur au MDMSA, a annoncé son départ à la fin du championnat.

