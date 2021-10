Rouen. Badminton : battu à Arras, le MDMSA est condamné à quitter l'élite

C'était prévisible, c'est maintenant officiel. Le club de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) sera relégué et quittera le Top 12 de badminton à l'issue de la saison. La spirale infernale ne s'est pas inversée, le samedi 24 février 2018, alors que les Normands avaient à tout prix besoin d'une victoire pour espérer se sauver. Face à Arras, seuls Romain Eudeline, en simple, et le double dames composé de Juliane Piron et Irina Khlebko ont réussi à gagner leurs oppositions.

Retour en Nationale 1

À l'issue de la rencontre, le MDMSA s'incline donc lourdement sur le score de 6-2 face à Arras, un promu qui vise encore la qualification en phases finales. Les Normands, eux, restent derniers et n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre cette saison (sept défaites et une égalité). L'avenir se dessine donc en Nationale 1 pour la saison 2018-2019. Mais avant cela, le MDMSA aura l'occasion de finir la saison en sauvant l'honneur, en commençant par la réception de l'Union sportive de Talence le samedi 17 mars 2018 à Maromme.

A LIRE AUSSI.

Toujours pas de victoire pour le MDMSA

Badminton : le MDMSA enchaine les défaites