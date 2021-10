Déville-lès-Rouen. Badminton : le MDMSA chute encore face à Talence

Rien ne va plus pour le MDMSA. Assuré de descendre en fin de saison, privé de certains joueurs blessés, le club de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) a conclu son dernier match à domicile de la saison par une nouvelle défaite. Le samedi 17 mars 2018, c'est Talence qui est venu leur donner la leçon.

Le MDMSA toujours sans victoire

Face à une équipe de milieu de classement, le MDMSA fait face mais seuls le simple dames 1 (Elena Komendrovskaya) et le doubles dames 1 (Komendrovskaya/Khlebko) remportent leur point. Malheureusement, cela reste insuffisant et les Normands s'inclinent (2-6). Le MDMSA ne décolle pas de la 6e et dernière place de la poule 1 avant la dernière journée de championnat.

