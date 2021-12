Rouen. Badminton : le MDMSA enchaine les défaites

Ce début de saison est décidément bien compliqué pour les joueurs de badminton de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan. Privé de l'un de ses joueurs, Julien Maio, le MDMSA n'a pas résisté ce samedi 25 novembre face à une équipe de Talence dans une bonne dynamique.

Lors de la rencontre, seule la paire mixte normande composée de Freek Golinski et Irina Khlebko a marqué difficilement son point en 3 sets (17-21, 22-20, 19-21) et a sauvé l'honneur du MSMDA qui s'incline au final 7-1 et cumule ainsi une 4ème défaite en autant de matches.

Au classement, le MDMSA ne décolle pas de la 6ème et dernière place de la poule avec seulement 2 points au compteur.

Pour la prochaine rencontre, prévue le 16 décembre, le MDMSA recevra le Red Star de Mulhouse, 5ème et avant-dernier avec 8 points, 3 défaites et une victoire. Le MDMSA devra mettre les bouchées doubles pour remporter les 5 points de la victoire et recoller au dernier wagon.

