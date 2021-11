Rouen. Toujours pas de victoire pour le MDMSA

Ce samedi 4 novembre, le Club de Badminton de Maromme-Deville-Mont St Aignan accueillait Arras pour la 3e journée de Championnat de Top12.

Maromme toujours sans victoire

Face à une équipe d'Arras qui figure dans le trio de tête, le MDMSA n'a pas fait bonne figure ce samedi 4 novembre.

Dans les simples dames, Julianne Piron commence face à Ksenia Polikarpova mais s'incline en deux sets (7-21, 10-21). Puis Caroline Susman affronte Sarah Walker pour un résultat similaire : nouvelle défaite 2-0 (9-21, 7-21).

Ensuite, le MDMSA reprend une victoire dans le premier simple homme avec Romain Eudeline face à Léo Doucet (21-8, 21-8). Puis les Normands recollent même au score après la victoire du double hommes Golinski/Maio sur Konov/Zinchenko : 2-0 (21-16, 21-17).

Après cette remontée, le MDMSA cale et fait l'impasse sur le reste de la rencontre:

Khlebko/Piron résistent mais s'inclinent 2-0 (21-19, 21-17) face à Lefel/Walker dans le double dames. Le premier double mixte normand Golinski/Khlebko s'incline 2-0 (21-18, 21-16) face à Zinchenko/Lefel, puis le second Le Bihan/Susman ne fait pas mieux face à Doucet/Polikarpova en s'inclinant en deux sets (10-21, 12-21).

A l'issue de cette rencontre, le club normand s'incline 2-6 et fait une croix sur le bonus défensif (attribué à partir de 3-5). Le MDMSA en est à sa 3e défaite consécutive depuis le début de la saison sur autant de matches joués et n'est pas en bonne posture à la dernière place du classement de la poule 1 avec seulement 1 point. Devant, le Red Star de Mulhouse ne cumule pas de victoire non plus, mais 3 points bonus défensif.

Les Normands vont devoir mettre les bouchées doubles pour la prochaine journée de championnat, prévue le 25 novembre à Talence, 4e de la poule avec 9 points.

