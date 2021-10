Pour les fêtes, les BD se mettent au diapason de l'histoire normande

“Le Secret de Guillaume” signé de Boussion, Istolainen et Masson, en est l’une des meilleures illustrations. L’histoire se déroule à Caen de nos jours. Un jeune archéologue et une étudiante caennaise découvrent qu’un guerrier viking a non seulement sauvé la vie de Guillaume le Conquérant, mais qu’il lui a aussi confié un secret susceptible de bouleverser l’équilibre du monde.

Le septième volet de “La saga des Lefébure” de Stéphane Puisney vient également de sortir, rapportant une vingtaine de récits. L’occasion est donnée de découvrir ou redécouvrir à travers ces illustres Normands de petits et grands événements de notre territoire.

Le troisième opus, “les aventures d’un Goubelin au pays de Broe” d’Hélène Larbaigt, propose un mélange improbable entre “Alice au pays des Merveilles” et “la Famille Adams”. Il est publié aux éditions Charles Corlet, de Condé-sur-Noireau.