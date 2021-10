Les meilleurs démarrages de film en 2011

Avec 3.158.313 entrées du 26 octobre au 2 novembre, le long métrage de Steven Spielberg consacré au reporter à la houppe atteint la tête du classement. Il s'agit du troisième meilleur démarrage de l'histoire en France pour un film d'animation et le sixième tous genres confondus.

L'ultime combat d'Harry Potter pointe à quelques encablures, avec un total de 3.129.485 spectateurs rassemblés la semaine du 13 au 19 juillet derniers. Deux films français suivent, Rien à déclarer et Intouchables, avec 2.587.056 et 2.126.545 entrées respectivement. La comédie avec Omar Sy et François Cluzet a depuis pris la tête du classement général des entrées de 2011 avec un score supérieur à 14 millions de spectateurs.

Top 10 des meilleurs démarrages à la semaine de 2011

(source Relaxnews)

01. Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne. 3.158.313 (du 26 octobre au 2 novembre)

02. Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2. 3.129.485 (du 13 au 19 juillet)

03. Rien à déclarer. 2.587.056 (du 2 au 8 février)

04. Intouchables. 2.126.545 (du 2 au 8 novembre)

05. Twilight, chapitre 4 : Révélation - 1ère Partie. 2.018.771 (du 16 au 22 novembre)

06. Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence. 1.693.713 (du 18 au 24 mai)

07. La Planète des singes : Les Origines. 1.321.648 (du 10 au 16 août)

08. Transformers : La Face cachée de la Lune. 1.315.020 (du 29 juin au 5 juillet)

09. Fast & Furious 5. 1.179.765 (du 4 au 10 mai)

10. Le Chat potté. 1.089.789 (du 30 novembre au 6 décembre)