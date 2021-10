Le box-office mondial de l'année 2011

Le huitième et dernier film de la saga, Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2, a enregistré 1,33 Md$ de recettes, devenant le plus important succès commercial de l'année. Le sorcier britannique domine un top 10 où les suites pullulent.

Transformers : La Face cachée de la Lune, troisième épisode de la série, termine deuxième avec 1,12 Md$ de recettes. Le film de Michael Bay précède La Fontaine de Jouvence, quatrième volet de Pirates des Caraïbes. Le film d'aventures avec Johnny Depp clôt le tiercé de tête avec 1,05 Md$.

Le trio a laissé ses concurrents sortis en 2011 à la traîne. Kung Fu Panda 2 s'est hissé à la quatrième position avec 665,69 M$ de recettes. Le cinquième rang revient à Twilight, chapitre 4 : Révélation - 1ère partie avec un score de 651,90 M$. Ce nouvel opus de la saga romantico-fantasique est encore à l'affiche et pourrait voir ses recettes se renforcer d'ici au 1er janvier 2012, date qui marquera la fin de l'année ciné nord-américaine.

Top 10 mondial des plus grands succès commerciaux de 2011 dans les salles

(source : Boxofficemojo.com)

01. Harry Potter et les Reliques de la mort - Partie 2. 1,32 Md$

02. Transformers : La Face cachée de la Lune. 1,12 Md$

03. Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence. 1,04 Md$

04. Kung Fu Panda 2. 665,69 M$

05. Twilight, chapitre 4 : Révélation - 1ere partie. 651,90 M$

06. Fast and Furious 5. 626,14 M$

07. Very Bad Trip 2. 581,46 M$

08. Les Schtroumpfs. 562,55 M$

09. Cars 2. 551,85 M$

10. Rio. 484,64 M$