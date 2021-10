Kate Upton et Dakota Fanning dans le spin-off de "Harry Potter"?

Selon The Wrap, le top model et actrice Kate Upton ("Triple alliance") ferait partie d'une liste d'actrices composée par la Warner pour incarner l'un des rôles principaux, celui de Queenie. Elizabeth Debicki ("Gatsby le Magnifique") et Katherine Waterston (Inherent Vice") seraient également sur les rangs.

Vue dans la saga "Twilight", Dakota Fanning viserait de son côté le rôle de Tina, la petite soeur de Queenie. Saoirse Ronan ("Lost River"), Lili Simmons ("True Detective") et Alison Sudol ("Transparent") brigueraient elles aussi le rôle.

"Les Animaux fantastiques" entamera son tournage en août prochain, sous la direction de David Yates, réalisateur des quatre derniers opus de "Harry Potter". Eddie Redmayne, oscarisé en février dernier, devrait endosser le rôle principal, celui de Norbert Dragonneau, sorcier chargé de parcourir le monde afin de recenser les créatures fantastiques.