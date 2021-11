Le roman policier publié en secret par J.K Rowling sortira avant la fin 2013 chez Grasset

Le roman policier met en scène un ancien soldat blessé en Afghanistan, Cormoran Strike. Ce dernier, reconverti en détective privé mène une enquête sur le suicide d'un mannequin. Salué par les critiques comme un "premier roman remarquable", le livre publié par Sphere s'est vendu à 1.500 exemplaires en format relié, selon le Sunday Times.

Le secret de son auteur a été dévoilé ce dimanche par le Sunday Times. "J'avais espéré garder le secret un peu plus longtemps. Être Robert Galbraith a été une expérience tellement libératrice". (...) "C'était merveilleux de publier un livre sans qu'il y ait toute cette attente ou tout ce battage autour et un vrai plaisir de voir comment il était accueilli sous un nom différent", a confié J.K Rowling au journal anglais.

Auteure de la célèbre saga Harry Potter, déclinée au cinéma et vendue à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde, J.K Rowling a publié en septembre 2012 son premier roman pour adultes : "The Casual Vacancy" ("Une Place à prendre" dans sa version française). L'ouvrage s'est placé en tête des ventes de livres dans de nombreux pays, malgré un accueil mitigé de la critique.