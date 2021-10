C'est la fin de Twilight avec Kristen Stewart et Robert Pattinson

Quatre ans après son arrivée au grand écran, Twilight touche à sa fin avec ce cinquième et ultime chapitre, très attendu par les fans, qui découvriront pour la première fois une Bella immortelle. Transformée en vampire, l'humaine maladroite et mal dans sa peau se découvrira des pouvoirs similaires à ceux de son mari Edward.

Mais c'est le fruit de leur amour, Renésmée, qui sera au coeur de ce dernier volet. Le puissant clan des Volturi, qui fait office d'autorité dans le monde des vampires, tentera de mettre la main sur cet enfant, considérée comme un risque pour leur espèce. La famille Cullen fera front et ralliera à sa cause des immortels du monde entier.

Cette deuxième partie possède tout le potentiel pour grimper au box-office. Distribué sur 823 copies en France, soit le double que le premier chapitre Fascination, le film pourrait également profiter de la réelle histoire d'amour entre Kristen Stewart et Robert Pattinson, malmenée par la jeune actrice cet été lorsque la presse a dévoilé son infidélité avec le réalisateur de Blanche Neige et le chasseur.

Kristen Stewart et Robert Pattinson, de jeunes stars qui cristalisent l'attention

La deuxième partie de Révélation marque le retour devant la caméra de Kristen Stewart et Robert Pattinson, héros incarnant ces éternels adolescents. Depuis la sortie du premier volet en 2008, le couple, au grand écran comme à la ville, ne cesse de susciter la curiosité, tant par son talent que par sa vie privée.

Twilight les a propulsé stars et idoles du jeune public et leur a ouvert davantage de portes dans le milieu du 7e Art. Dirigée dès l'âge de douze ans par David Fincher dans Panic Room puis par Sean Penn dans Into The Wild, Kristen Stewart alterne entre productions indépendantes et plus gros budgets. Grâce à son rôle de Bella, elle est devenue Blanche Neige au grand écran, a participé à l'adaptation de Sur la route, sélectionnée à Cannes en mai dernier, et est désormais égérie de Balenciaga.

Connu des fans de Harry Potter pour avoir incarné Cedric Diggory dans une autre saga à succès, Harry Potter, Robert Pattinson a récemment tapé dans l'oeil de David Cronenberg (Cosmopolis), lui permettant de sortir du registre romantique dans lequel le confinaient aussi Remember Me ou De l'eau pour les éléphants.

"Hunger Games" et "Sublimes créatures", relève de "Twilight"

A quels héros le jeune public va-t-il pouvoir s'identifier une fois Twilight achevé ? Le studio Summit, celui à l'origine des 2,4Md$ engendrés par les vampires et autres loups-garous, a déjà entamé au printemps dernier la succession par le biais de Hunger Games. Plus apocalyptique que surnaturel, le long métrage amené à se muer en trilogie comporte également une jeune héroïne au tempérament bien trempé : Katniss, alias Jennifer Lawrence.

En manque de saga depuis la fin d'Harry Potter, Warner en débutera une nouvelle en mars prochain, plus proche de l'univers fantastique et romantique de Twilight. Sublimes créatures racontera l'histoire d'amour impossible entre deux lycéens : Ethan et Lena, une enchanteresse aux pouvoirs magiques. Issus du roman 16 Lunes, les adolescents prendront vie sous les traits de Alden Ehrenreich et Alice Englert, accompagnés par Jeremy Irons, Emma Thompson et Viola Davis.