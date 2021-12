Derniers jours de tournage pour Twilight chapitre 5 : Révélation

Le réalisateur Bill Condon a annoncé, via Facebook, le tournage de scènes additionnelles pour Twilight, chapitre 5 : Révélation – 2e partie. Bill Condon et son équipe se rendront à Vancouver (Canada) pour filmer "les dernières pièces du puzzle" de Twilight 5. Le réalisateur a prévenu qu’il ne s’agirait pas de nouvelles scènes à proprement parler, mais de peaufinage."Nous n’allons pas filmer de nouvelles scènes ou dialogues, juste effectuer du travail technique avec certains membres de notre casting et des cascadeurs".

Interprètes de Bella Swan et Edward Cullen, personnages inventés par la romancière Stephenie Meyer, Kristen Stewart et Robert Pattinson seront d’ailleurs mobilisés pour l’occasion, a précisé le réalisateur.



Il s’agira du dernier baroud d’honneur de l’équipe du long métrage, avant la sortie du film, prévue le 14 novembre en France et deux jours plus tard aux Etats-Unis. Twilight, chapitre 5 : Révélation – 2e partie se focalisera sur la transformation de Bella Swan en vampire, après son accouchement difficile.

Il résoudra également le triangle amoureux entre le couple Edward-Bella, désormais marié, et le loup-garou Jacob Black, campé par Taylor Lautner.