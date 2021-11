Caen. Le CBC renoue enfin avec la victoire à Poitiers (77-89)

Les 5 dernières défaites avaient semé le doute, mais même très amoindri (Monteiro, Thondique, Chelle, Williams, Smith et Norelia blessés) ce Caen Basket Calvados est encore capable de gagner ! Ce samedi 31 mars 2018, les Cébécistes l'ont emporté 77-89 à Poitiers (Vienne), un concurrent direct pour le maintien, ou pour les play-offs selon la suite donnée à cette victoire. Avec un cinq de départ inédit (Cornely, Pope, Vautier, Ramseyer, Lemar), Caen a rivalisé au score avec les Poitevins pendant les trois premiers quarts. Mieux, le CBC a pris le large dans le dernier quart (12-29) grâce aux 11 points de Lemar et aux 8 de Cape dans cette période. Cette victoire à l'extérieur, avec un seul de ses Américains et quatre joueurs à plus de 30 minutes de jeu est un vrai exploit pour le CBC; on espère qu'il sera fondateur !

Lemar, la bonne pioche

Avec 27 points (dont 11 dans le dernier quart), 3 rebonds et 5 passes, Brynton Lemar est le MVP de cette rencontre et confirme son statut d'homme fort du CBC en ce moment. Recruté pour étoffer un effectif miné par les blessures, celui qui avait été assez irrégulier lors de la première partie de sa saison avec Nancy est tonitruant avec Caen. En témoignent des stats presque deux fois supérieures (17.7 points, 4.6 rebonds et 1.7 passes par match contre 9.7 points, 2.1 rebonds et 1.1 passes avec Nancy) qui traduisent une grande régularité : sur ses 7 matchs avec le CBC, l'Américano-Jamaïcain n'est resté sous les 10 points qu'une seule fois, lors de la défaite 70-85 contre Saint-Chamond. Vivement que les blessés reviennent pour voir enfin cette équipe au maximum de son potentiel, il reste huit journées.

La fiche technique

Poitiers - Caen : 77-89 (25-22, 23-19, 17-19, 12-29)

Poitiers : Départ : Curry 16, Goods 26, Guillard 12, Doumbouya 2, Anderson 9. Banc : Thinon 3, Blanc, Joseph 5, Faye 2, Harley 2

Caen : Départ : Cornely 10, Pope 11, Vautier 11, Ramseyer 8, Lemar 27. Banc : Sidibé 4, Cape 14, Clet,, Djedje 4

