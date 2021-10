Basket (LFB) : phase aller satisfaisante pour l'USOM

Dans une salle hostile, où chaque victoire adverse ressemble à un véritable exploit, les Mondevillaises sont passées à côté d'une excellente opération comptable en s'inclinant de six points (68-62). "C'est frustrant parce qu'il y avait matière à passer", regrette leur entraîneur, Hervé Coudray. Sans faire une grande prestation, à l'image des quinze ballons perdus dans la seule première mi-temps, l'USOM est toujours resté dans les roues de son adversaire. A la pause centrale, après un trois points au buzzer d'Ingrid Tanqueray, le score était même de parité (35-35).

"On était exactement dans le profil de match qu'il faut jouer là-bas", estime Hervé Coudray. A l'adresse extérieure des locales, Mondeville a répondu près du panier. C'est quand les choix sont devenus moins bons à l'intérieur que la situation s'est détériorée, même si Basket Landes a dû attendre les deux dernières minutes de jeu pour aller chercher la victoire. "Il nous manque un peu de spontanéité et de prise de responsabilité. Il manque un brin d'expérience dans ce contexte difficile." Cette cinquième défaite en treize rencontres relègue Mondeville à la quatrième place du classement. Tout sauf une déception pour une jeune équipe que peu de monde attendait à pareille fête cette saison.

"On aurait pu espérer peut-être un peu mieux mais on a fait une bonne première partie de saison, juge Hervé Coudray. L'équipe a pris confiance en défense et a progressé en attaque. On a su trouver des solutions après la blessure d'Egle Sulciute, qui était notre meilleure marqueuse." L'absence de la Lituanienne, que sa remplaçante Anna Vida n'a nullement comblée, se fait néanmoins ressentir dans le jeu mondevillais. Elle pourrait avoir davantage de conséquences, si elle se prolongeait, dans la deuxième moitié de saison. Prochain match samedi 7 janvier contre Tarbes.