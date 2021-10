Les Pieux. Cannabis et héroïne : un trafic de drogue mis au jour dans la Manche

Six personnes ont été interpellées lundi 19 et mardi 20 mars 2018, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de drogue, sur le secteur des Pieux (Manche). De l'héroïne, du cannabis et divers matériels de pesage et de conditionnement ont été saisis.