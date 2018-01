Trafic de cannabis et Viagra dans le Cotentin : deux hommes arrêtés

Deux hommes ont été interpellés par la police de Cherbourg (Manche) pour trafic de cannabis et pilules de Viagra. L'un d'eux a été placé en détention provisoire.

Mardi 16 janvier 2018, les policiers de Cherbourg (Manche) ont interpellé deux hommes. Ils seraient impliqués dans un trafic de résine de cannabis à Tourlaville (Manche). Les forces de l'ordre ont découvert chez le plus jeune, un Tourlavillais âgé de 27 ans, 300 grammes de cannabis et 1 500 euros en liquide et, chez le plus âgé un Cherbourgeois âgé de 41 ans, des pilules de Viagra dont il faisait le trafic, une boulette de cannabis pour sa consommation personnelle et 220 euros.

Un trafic qui durait depuis 2017

D'audition en audition, les policiers ont établi que le trafic avait porté au moins sur 17 plaquettes de cannabis en 2017 et début 2018. Assistés par une brigade canine anti-drogue, les policiers ont trouvé la somme de 2 200 euros en liquide, 13 grammes de résine dans l'appartement de l'amie du plus âgé, une Cherbourgeoise âgée de 29 ans. Durant sa garde à vue, elle a reconnu sa consommation et nié toute implication dans le trafic ajoutant qu'elle ignorait la présence de l'argent à son domicile.

Un homme placé en détention provisoire

Il est ressorti finalement de l'enquête que le plus jeune pouvait être poursuivi pour trafic de résine de cannabis mais aussi exercice illégal de la pharmacie pour la vente de Viagra ainsi que pour blanchiment d'argent en lien avec le trafic de stupéfiants tandis que le plus âgé pouvait être poursuivi pour trafic de stupéfiants. Ils ont été présentés vendredi 19 janvier 2018 au parquet du tribunal de grande instance de Cherbourg. Le plus âgé a été placé en détention provisoire et le plus jeune placé sous contrôle judiciaire.

Tous deux seront jugés le 22 janvier 2018.