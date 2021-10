Caen. Duathlon de Caen : une quatrième édition glaciale mais réussie ! [Photos + vidéo]

C'est dans un froid glacial que les 750 duathlètes ont parcouru leurs quelques kilomètres de course à pied et de vélo sur le cour Koenig de Caen (Calvados) dimanche 18 mars 2018. Dans un événement devenu très attendu - puisqu'il affichait complet sur les courses qualificatives - les femmes s'élançaient en lever de rideau (8h45) avant que les hommes ne prennent le relais un peu plus tard (10h30).

Manche qualificative pour les 1/2 finales des France

Échauffement précieux et bonnets de mise, Agathe Macrel, pensionnaire du club des Piranhas (Dieppe), venait clôturer les 5 km de run, 20 km de vélo, ainsi que 2,5 de course à pied en 1h10'57 avant que Lilian Pierre, à seulement 20 ans et licencié à Évreux ne le fasse en moins d'1h (59'49), franchissant la ligne d'arrivée en toute tranquillité. "J'ai bien géré la première course à pied pour être assez frais sur le vélo ce qui m'a permis de griller moins de cartouches pour la suite. C'était une course en gestion. Le froid était vraiment difficile, j'ai failli cramper sur la fin". En équipe, le Caen Triathlon a su montrer de belles valeurs à domicile. Les deux formations locales ont terminé sur les première et troisième marches du podium.

Entre débutants et spécialistes

Malgré des conditions difficiles pour mener à bien le double-effort, rien n'arrêtait les férus de duathlon. Jacob Mass, jeune allemand de 15 ans en séjour en France pour trois mois a même profité de l'occasion : "Je fais beaucoup de triathlon en Allemagne et je suis venu ici pour pouvoir parler mieux français. J'ai eu super froid au début, c'était difficile de s'échauffer. Je ne suis pas très content de moi sur la course en elle-même, mais c'est une très bonne expérience pour la suite". Comme quoi, chacun y trouve son compte. Entre novices et experts, mais aussi entre français et étrangers.

Les résultats.



Duathlon S individuel (Femmes).

1- Agathe Macrel (1h10'57) , 2-Gabannelle Juliette (1h11'19), 3- Curschellas Margo (1h13'03)

Duathlon S individuel (Hommes).

1- Lilian Pierre (59'49), 2- Julien Henri (59'52), 3- Théo Jobbin (59'53)

