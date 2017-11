Caen Triathlon: des renforts supplémentaires pour le duathlon

Tout juste maintenu en D2 lors de la dernière manche l'an dernier, le Caen Triathlon revoit ses objectifs à la hausse cette saison. Trois renforts viennent compléter l'équipe du duathlon.

Maintenu sur le fil la saison passée, le Caen Triathlon a revu ses objectifs à la hausse pour 2017-2018. Avec l'ambition de jouer le haut de tableau et de viser le titre, l'équipe du duathlon (vélo-course à pied) de Caen a axé son intersaison sur le recrutement. Et pour cause, ils se sont dotés de trois athlètes supplémentaires, et pas n'importe lesquels.

Le haut de tableau en ligne de mire

"L'objectif est de jouer les premiers rôles et le haut de tableau, et pourquoi pas espérer la montée", ambitionne Mikaël Richomme. L'objectif de la saison est clair : Caen veut figurer parmi les plus grosses équipes en duathlon. Pour se faire, ils disposent désormais d'un effectif de dix athlètes, permettant d'espérer de meilleurs résultats que la saison passée "L'an dernier, on voulait jouer le haut de tableau mais on a été mis en difficulté par des blessures. On avait un effectif trop juste", souligne Mikaël Richomme.

Spécialistes de course à pied

Marin Blondel, Dorian Louvet et Malo Pérez rejoignent le groupe. Tous les trois adeptes de la course à pied et de la longue distance, ils devraient apporter un vrai plus au collectif. "Courir vite est une base importante en duathlon. Ce sont des experts de la course à pied, mais qui savent également bien rouler dans le cadre de leur préparation. Le gros du travail sera davantage basé sur la technique que le physique, pour leur apprendre les transitions. Ce sont des athlètes qui ont la caisse", se réjouit l'entraîneur caennais. Mais si l'équipe de duathlon devra jongler avec le calendrier de ces athlètes aux objectifs bien remplis dans leur club d'athlétisme respectif, elle peut se réjouir d'avoir recruté des sportifs aux ambitions "attrayantes et intéressantes", conclut Mikaël Richomme.

Les premiers rendez-vous sont potentiellement prévus le 1er avril 2018 à Paillencourt (Hauts-de-France, le 22 avril à Parthenay (Nouvelle-Aquitaine), le 6 mai en Vendée et en région parisienne en septembre prochain. Les dates seront officialisées mi-décembre prochain.