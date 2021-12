Caen. Des records de participations pour la 7e édition du triathlon de Caen

Devenu un rendez-vous annuel incontournable en septembre, le triathlon de Caen (Calvados) a pris une tout autre ampleur ce dimanche 16 septembre 2018. Comme à son habitude, l'événement présentait trois épreuves : un triathlon XS (400 m de nage, 14 km de vélo et 2,5 km de course à pied), un "run & bike" le midi pour les enfants et une épreuve S en contre-la-montre l'après-midi (750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied). Les formules ont accueilli environ 210 et 50 athlètes pour les deux premières et plus de 90 équipes sur la course phare.

Vers une nouvelle formule ?

"On est très satisfaits de cet engouement. Le but est que chacun reparte avec le sourire, que ce soit un participant ou un bénévole", se réjouit le président, Mathieu Marchais. Et pour les années futures, c'est quoi l'idée ? "On aimerait proposer un challenge sportif un peu plus poussé sur la partie vélo. L'idée serait de monter le Viaduc de la Cavée mais niveau sécurité on est un peu contraint par la mairie et la préfecture. On verra !".