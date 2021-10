Rouen. Rugby : en attendant son futur stade, le Rouen Normandie Rugby fera une apparition au stade Diochon

La nouvelle est sortie du chapeau du président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric Sanchez, le mercredi 14 mars 2018 au cours d'une soirée réunissant tous les partenaires du club. Le vendredi 4 mai 2018, à 20 h 45, les rugbymen du Rouen Normandie Rugby vont investir le stade Robert-Diochon pour y disputer leur demi-finale d'accession en Pro D2. L'idée a germé il y a quelques mois déjà, au cours d'une discussion avec Jean-Louis Louvel, le président du club.

"Ça m'intéresse parce qu'il y aura plus de public donc ça fera une belle affluence, confirme Jean-Louis Louvel. Et c'est aussi bien pour les joueurs de jouer dans un plus beau stade avec plus de monde." En effet, en l'état, pas facile d'imaginer les Lions jouer le match le plus important de leur histoire dans leur vétuste stade Mermoz et ses quelques centaines de places assises. Surtout pour un match qui devrait être retransmis à la télévision.

"Pas de volonté de nuire au FCR"

Mais si Jean-Louis Louvel ne va décliner l'invitation, il ne veut pas pour autant créer un différend avec le FC Rouen, déjà au cœur de querelles avec QRM autour du partage du stade. "Nous n'avons pas de volonté de nuire au FCR. Mais pour un événement comme ça, il faut qu'ils nous voient comme prioritaires et qu'ils comprennent l'enjeu pour nous", plaide le président du Rouen Normandie Rugby.

D'autant plus que cette intrusion n'a pas vocation à se répéter, vu que le projet de nouveau stade dédié au rugby avance bien. "Nous avons la localisation, sur le territoire de la Métropole, confie Jean-Louis Louvel, sans vouloir en dire plus sur cet emplacement. Maintenant on réfléchit aux plans, à ce que l'on va poser dessus." Selon lui, le club devrait être en mesure de présenter un projet à la mi-mai, lors de sa prochaine réunion des partenaires.

L'idée est toujours de construire un stade petit à petit, tribune après tribune, "avec tout un écosystème autour". En espérant forcément, y accueillir des matches de Pro D2.

