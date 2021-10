Déville-lès-Rouen. Rugby (Fédérale 1) : sans briller, Rouen poursuit sa moisson de victoires

Sous des conditions climatiques dignes des meilleurs clichés sur la Normandie, la pluie n'a pas fait les affaires du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime). Le samedi 8 décembre 2018, les hommes de Richard Hill ont dû s'employer pour venir à bout de l'équipe du Bassin d'Arcachon dans leur antre de Mermoz. Une équipe pourtant huitième du classement et qui n'avait pas de quoi inquiéter des Lions qui ont gagné tous leurs matches depuis le début de la saison.

Service minimum

Pour la première journée des matchs retours, le RNR n'est pas parvenu à développer son jeu offensif, d'habitude si difficile à contenir (sept points de bonus offensif), jusque dans l'en-but. Pour scorer, les Normands s'en sont remis aux pieds de Jordan Michallet et de Matty James. Devant de trois petits points à la mi-temps (6-3), Rouen est parvenu à maintenir cet écart pour finalement s'imposer 9 à 6 au terme d'un rude combat.

Sans surprise, les Lions occupent plus que jamais la première place de leur poule de Fédérale 1. Avec 15 points d'avance sur le second, Nantes, ils se rapprochent de plus en plus d'une qualification mathématique pour les play-offs. Mais les protégés de Richard Hill devront tout de même retrouver un regain de forme s'ils souhaitent poursuivre leur série de victoire. Le calendrier devrait les y aider puisqu'une période de repos s'offre à eux pendant les fêtes de fin d'année, avant de retrouver les terrains en match officiel le dimanche 6 janvier 2019 sur le terrain de Niort. Une équipe que les Rouennais avaient battue 57 à 3 au match aller.