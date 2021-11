Rouen. Rugby : les Lions de Rouen continuent sur leur lancée face à Strasbourg

Les matches s'enchainent et le rythme s'intensifie pour les Lions de Rouen, qui ne sont plus qu'à deux rencontres d'attaquer les play-off d'accession à la Pro D2. Et ils abordent ce sprint final dans de bonnes conditions, suite à leur victoire le samedi 31 mars contre le RC Strasbourg, en match en retard de la 14e journée de la poule Élite de Fédérale 1.

Les Lions de faiblissent pas

Si les Rouennais ont ouvert le score dès la 6e minute sur une pénalité, ils ont été malmenés dans l'entame de match. Malgré une supériorité numérique, ils sont menés 13 à 3 au tableau d'affichage dès la 25e minute de jeu. Mais les protégés de Richard Hill ont su pousser et inverser cette tendance pour reprendre l'avantage juste avant la pause (15-13). A la reprise, le match est resté haché. Les fautes se sont enchainées et l'arbitre à dû sévir, au point que les Lions se sont retrouvés pendant un moment à 13 contre 14 sur la pelouse. Mais cette infériorité ne leur a pas coûter trop cher puisque les Normands se sont finalement imposés 32 à 23.

Déjà assurés de disputer les play-off, les Rouennais profitent de ce succès pour monter à la sixième place du classement et revenir à portée de tir du cinquième, Roval Drôme, avant de se rendre à Albi le dimanche 8 avril.

