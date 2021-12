Rouen. Rugby : les Lions laissent filer la victoire face à Albi

Les Rouennais n'ont pas démérité le samedi 25 novembre 2017 sur leur terrain pour le compte de la 10è journée de Fédérale 1 Élite contre Albi, une formation qui évoluait en Pro D2 la saison dernière. Chez eux, les Normands n'ont pas attendu pour ouvrir le score sur une pénalité dès la 4e minute. Peu de temps avant la mi-temps, les Albigeois marquent un essai, à la 32e, et passent devant les Lions 6-10.

Évincés à la dernière minute

À la reprise, les Rouennais se sont montrés plus présents sur le terrain et marquent leur premier essai grâce à William Takaï à la 44e minute, transformé par Zach Henry. Les Lions reprennent alors le dessus 13-10. À la 79e, les Rouennais confortent leur position avec un essai de Gabin Villière, transformé par Zach Henry (23-19). Mais, Albi ne se laisse pas faire et marque un dernier essai à la 82e minute pour prendre la victoire à l'arraché 23-26.

Les Rouennais ont ainsi enregistré une seconde défaite consécutive et ce, malgré un match qui leur a été favorable. Au classement, Rouen reste donc à la 8e place avec 16 points, trois victoires pour six défaites. Prochaine rencontre, non pas cette semaine mais, le dimanche 10 décembre à Tarbes. Un match à la portée des Rouennais face à une équipe en difficulté.

