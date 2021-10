Rouen. Football : Auxerre, un adversaire compliqué pour Quevilly Rouen Métropole

Restant sur quatre défaites consécutives, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) auront l'occasion de stopper cette mauvaise série avec la réception d'Auxerre vendredi 16 mars 2018 au stade Robert Diochon lors de la 30e journée de Domino's Ligue 2.

Pour garder espoir

Et la tâche ne s'annonce pas facile pour les Rouges et Jaunes, toujours 19e et qui sont distancés par Nancy (18e à six points) et par Bourg-en-Bresse (17e à huit points). Du coté d'Auxerre, si les Bourguignons occupaient une dangereuse 17e place au moment de la trêve hivernale, ils se sont depuis réveillés en réalisant une deuxième partie de saison bien meilleure. Ce qui les propulsent aujourd'hui à la 11e place avec un des meilleurs bilans sur l'année 2018.

Pour ce match très important pour garder un espoir de maintien, les hommes de Manu Da Costa devront prendre des points tout en espérant que leurs concurrents ne fassent pas le plein dans le même temps.