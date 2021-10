Rouen. Football : pour son prochain match, QRM sera privé de son entraîneur et de son adjoint

Le match contre Niort, vendredi 2 mars 2018, va décidément coûter bien cher à Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). En plus de la défaite sur le terrain, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de trancher dans le vif : deux matches de suspension supplémentaires pour Jeff Louis, coupable d'une semelle, deux matches pour l'adjoint William Louiron, exclu pour contestations, et trois matches de suspension dont un ferme pour l'entraîneur Manu Da Costa pour son "comportement envers le corps arbitral".

Les assistants prennent du galon

Vendredi 16 mars 2018, pour la réception d'Auxerre à Diochon, QRM sera donc privé de son technicien mais aussi de son bras droit. Une situation inédite mais qui n'inquiète pas trop Manu Da Costa : "C'est une méthodologie et une organisation différentes, mais ça arrive dans tous les clubs... On a déjà anticipé tout ça. De toute façon, le travail du coach c'est dans la semaine parce que si c'est sur le match c'est déjà trop tard."

Manu Da Costa : "J'aurai de la frustration vendredi de ne pas être sur le banc car j'aime être proche de mes joueurs. C'est une méthodologie un peu différente, on a anticipé tout cela avec mon staff, en qui j'ai une totale confiance."#QRMAJA pic.twitter.com/C4i3VcSy46 — Quevilly Rouen M. (@QRM) 14 mars 2018

Au bord du terrain, ce sont les autres membres du staff qui feront passer les consignes. Habitués à rester dans l'ombre, l'entraîneur des gardiens, Benjamin Leborgne, et le préparateur physique, Julien Savigny, vont devoir rentrer dans la lumière. Manu Da Costa, lui, sera obligé de suivre le match depuis les tribunes. "Le terrain c'est mon adrénaline, donc c'est forcément une frustration, ajoute l'entraîneur, qui veut quand même en tirer une leçon. C'est comme ça avec les gens qui vivent les matches intensément. Il faut peut-être que je murisse de ce côté là..."

Quant à la prestation de ces joueurs dans ce contexte particulier, il sourit et veut là aussi voir le bon côté des choses : "À eux de me faire mentir ! Et puis si jamais ça se passe bien, je resterais dans les tribunes si il le faut."

Pratique. QRM - Auxerre, vendredi 16 mars 2018 à 20h, stade Robert-Diochon.

A LIRE AUSSI.

QRM: à l'approche de la Ligue 2, Manu Da Costa va passer son brevet d'entraîneur professionnel

Football : un premier départ pour lancer le mercato de Quevilly Rouen Métropole