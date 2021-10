Nouvelle possibilité de se racheter pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), après quatre défaites consécutives. Ce sera sur la pelouse d'Auxerre ce vendredi 20 octobre 2017 lors de la 12ème journée de Domino's Ligue 2.

Après un retour au stade Robert Diochon manqué avec une défaite face au deuxième du championnat, Ajaccio (1-0), les joueurs de agglomération rouennaise doivent continuer de jouer avec l'état d'esprit qui est le leur même si cela ne paye pas pour l'instant.

"On est dans l'urgence"

" Je pourrai incriminer les joueurs, mais je n'ai rien à reprocher aux joueurs encore une fois. Ils ont fait ce qu'il fallait. On est en crise, on espérait beaucoup mieux. On prend du retard malgré les belles prestations mais il faut rendre hommage aux joueurs qui ne lâchent pas. Il faut garder le cap et repartir de l'avant, on est dans l'urgence." Voila les mots du coach Manu Da Costa, forcément très déçu à l'issue de la rencontre contre Ajaccio. Mais le coach normand n'est pas prêt de lâcher en cours de route et espère donc un résultat sur la pelouse d'Auxerre.

Une équipe qui peine aussi cette saison, à la 14ème malgré des moyens bien supérieurs. Mais les Bourguignons sont meilleurs qu'en début de saison puisqu'ils restent sur une série de quatre matches sans défaite, dont trois victoires. À QRM de mettre fin à cette série ainsi qu'à sa spirale négative.

A LIRE AUSSI.

Football : Quevilly Rouen Métropole veut profiter de la trêve internationale pour travailler