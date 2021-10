Rouen. Quatre seinomarines remportent le trek solidaire "Elles marchent" au Maroc

Leurs entraînements et leurs efforts ont été récompensés. Laura Piga, Céline Sawicki, Alexandra Bugnon-Murys et Delphine Bertrand, qui habitent l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) et Cany-Barville, sont arrivées en tête du classement, jeudi 15 mars 2018, du trek solidaire "Elles marchent".

• Lire aussi : De la Normandie au désert du Maroc : quatre Seinomarines partent pour un trek solidaire



Les quatre femmes, rassemblées dans la seule équipe normande, ont affronté une quarantaine d'autres formations venues d'un peu partout en France et en Europe. Elles ont parcouru 20 km par jour pendant quatre journées pour venir à bout de cette épreuve physique.

Défi solidaire

Si les quatre Normandes se disent "fières" d'avoir remporté l'épreuve, il s'agit désormais de venir en aide à la population locale. Pour le dernier jour de ce trek au Maroc, toutes les participantes vont se rendre utiles en distribuant des vêtements, des produits d'hygiène ou encore en construisant un four à pain.