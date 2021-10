5ème édition de Normandinnov' à Caen

Normandinnov , la convention d'affaires en Normandie fête sa 5ème édition le 26 janvier 2012.

Organisée par Synergia, Normandinnov a pour objectif de promouvoir et présenter des entreprises innovantes régionales et nationales ainsi que des projets issus de la recherche publique et privée



• Entrepreneurs, financez votre croissance et présentez vos innovations à des investisseurs et industriels



• Chercheurs et porteurs de projets, confrontez vos recherches et idées au marché et rencontrez les partenaires de la création d’entreprises

Dans le cadre de cette convention, un concours est ouvert pour promouvoir les meilleurs idées, les plus innovantes. Il est encore temps de vous inscrire gratuitement à ce concours, vous avez jusqu'à vendredi soir pour envoyer votre dossier de candidature. Il est à remplir sur www.normandinnov.com/candidatures puis à renvoyer par mail à s.malbe@compinnov.com.

Retrouvez tous les renseignements sur www.normandinnov.com et en écoutant les détails fournis par Sophie Malbé: