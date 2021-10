Lancement du salon Planète Créa à Caen

Planète Créa est un salon qui s'adresse à tous ceux qui possèdent une entre prise. Pendant 2 jours, vous pourrez vous informeer sur la Création, la Reprise, le développement et la Transmission d'Entreprise

en Basse-Normandie.





Plus de 300 experts à votre disposition avec de nombreux stands. Vous pourrez avoir des entretiens individuels, participer à des conférences, des ateliers pratiques et de nombreuses autres animations traitant de l'entreprise.

L'entrée est libre et gratuite (inscriptions sur place pour des entretiens individuels de 30mon). C'est au parc des expositions de caen de 10h30 à 17h.

Le preogramme complet et toutes les informations sont à retrouver sur www.planetecrea.com

Ecoutez Olivier Boulay nous expliquer les nouveautés et le déroulement de la 5ème édition de Planète Créa :(lecteur en haut d'article)