]interstice[, rencontre des inclassables #6 à Caen

]interstice[, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles techniques artistiques et de rencontrer les meilleurs artistes dans leur domaine. Le visuel et le sonore sont bien représentés et toute la famille ,le grand public est bien évidemment invité à venir découvrir toute la programmation. Le festival se déroule dans plusieurs endroits à Caen, mais l'entrée est toujours libre. Toute les informations sont à retrouver ici: http://festival-interstice.net Le programme complet est à télécharger à la fin de cet article. Ecoutez David Dronet nous détailler le festival dans son intégralité:

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire