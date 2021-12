Découvrez l'art subaquatique à la piscine du chemin vert à Caen!

Le festival Court-circuit se déroule du 15 au 30 mai 2012 à Caen. Permettre aux habitants et aux visiteurs de découvrir des établissements de Caen avec un regard nouveau. Tel est l’objectif poursuivi par Court-circuit, association d’étudiants de l'école des beaux arts et des médias de Caen. Plus d'infos sur www.caen.fr et www.facebook.com/CourtCircuitCaen

Dans ce cadre, la piscine du chemin vert sera investi mercredi soir. Au programme, diffusion de musique sous l'eau pour découvrir de nouvelles expériences sensorielles et projection d'images autour du bassin.

Vous pourrez cotinuer à nager pendant le spectacle. Petits et grands sont les bienvenus, l'animation aura lieu de 17h à 20h. Entrée gratuite pour les 100 premiers de cette plage horaire! (1.50 auros pour les autres).

Ecoutez Camille Binéli nous présenter le projet: