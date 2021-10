La relève: battle hip-hop pour les enfants à Caen samedi

L'association "juste pour les enfants" vous propose un grand projet samedi après-midi à Caen. Suite à un casting national, “La Relève” est une compétition unique de hip hop réservée aux enfants, qui verra s’affronter en 1 contre 1, 20 jeunes danseurs de moins 13 ans, en danse debout et break dance.



Pour désigner le vainqueur de ces 2 catégories, un jury reconnu du monde du Hip Hop, composé de 5 membres, a été soigneusement sélectionné : Babyson, Ben Johnson, Flamby, Manson et Tip Top.



Et pour pimenter ce programme alléchant, un concert exceptionnel de Monsieur Charles, accompagné de SNT Crew, et un show du collectif P3.

Tous les publics sont conviés pour ce spectacle qui s'annonce de haut niveau avec peut-être les futurs grands danseurs hip-hop de demain .

Offre spéciale Tendance Ouest: si vous habitez la région caennaise, récupérez dans le Tendance Ouest Caen de ce jeudi (votre hebdomadaire gratuit d'informations) un bon de réduction pour assister à "La relève". Pour les autres, RDV sur www.justepourlesenfants.fr

"La relève", c'est samedi 21 janvier à partir de 14h30 au Cargö. Places entre 13 et 17 euros sans réductions. Billetterie dans les lieux de vente habituels.

Ecoutez Dominique Cannizzo nous présenter la battle: