La Battle "La Relève" se prépare au Cargo!

Pour désigner le vainqueur de ces 2 catégories, un jury reconnu du monde du Hip Hop, composé de 5 membres, a été soigneusement sélectionné : Babyson, Ben Johnson, Flamby, Mamson et Tip Top.



Et pour pimenter ce programme alléchant, un concert exceptionnel de Monsieur Charles, accompagné de SNT Crew, et un show du collectif P3.



Un après-midi survitaminé avec 5 heures de show, à ne manquer sous aucun prétexte, animé par Nasty au micro et DJ Tro’2Bass aux platines, pour booster l’énergie des jeunes danseurs.



Une première édition, qui ravira petits et grands.



Réservez dès maintenant !” http://www.lecargo.fr/

Ouverture des portes à 14h



Renseignement www.justepourlesenfants.fr



Nous avons reçu Dominique Canizzo, président de l'association Juste Pour Les Enfants qui organise l'évènement. Ecoutez...