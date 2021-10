Elbeuf. Inondations : 14 communes de Normandie en état de catastrophe naturelle

275 villes avaient déjà été déclarées en état de catastrophe naturelle au milieu du mois de février après les inondations qui ont accompagné les différentes tempêtes et épisodes pluvieux du début de l'année 2018. Une liste qui a été complétée par un arrêté du 9 mars 2018, publié samedi 10 mars 2018 au journal officiel. 209 villes supplémentaires ont reçu un avis favorable de la commission. Les derniers dossiers doivent êtres réexaminés dans les meilleurs délais. Par ailleurs, 47 communes ont aussi été reconnues en état de catastrophe naturelle pour d'autres aléas, notamment des phénomènes de sécheresse ou des mouvements de terrains.

• Lire aussi : Inondations : les villes de Seine-Maritime et de l'Eure en état de catastrophe naturelle



ℹ️ 209 communes touchées par les #inondations en janvier & février 2018 reconnues en état de catastrophe naturelle >> https://t.co/BDwzqJ0unM

Depuis le début de l'année, la commission de reconnaissance a été réunie à cinq reprises et a examiné près de 730 demandes communales. pic.twitter.com/XUslcDTz70 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 10, 2018

Voici la liste des villes concernées par département.

Seine-Maritime : Elbeuf, Oissel et Tourville-la-Rivière pour les inondations et coulées de boue du 15 janvier au 5 février 2018.

Eure : Charleval, Gisors, Pont-Saint-Pierre, Saint-Denis-le-Ferment et Vascoeil, pour les inondations et coulées de boue du 15 janvier au 5 février 2018.

Calvados : Arromanches-les-Bains et Ver-sur-Mer pour les inondations et le choc mécanique lié à l'action des vagues du 3 janvier 2018. Pont-l'Évêque et Surville pour les inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018 au 23 janvier 2018. Pierrefitte-en-Auge pour les mouvements de terrain du 28 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

Manche : Lessay pour les inondations et coulées de boue du 8 septembre 2017.

A LIRE AUSSI.

La tempête Nate fait 22 morts en Amérique centrale et menace les Etats-Unis

Crues de la Seine : 150 personnes évacuées en Seine-Maritime avant de nouveaux débordements

La tempête Eleanor touche de plein fouet la Seine-Maritime

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Alpes suisses: 14 personnes pourraient avoir disparu