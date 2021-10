Cherbourg. Handball : Chérif Hamani quittera la JS Cherbourg en fin de saison

Il s'était engagé à coacher l'équipe fanion de la JS Cherbourg jusqu'au 30 juin 2019. Arrivé il y a neuf mois, Chérif Hamani quittera finalement la Manche à la fin de la saison et du championnat de Proligue.

Une décision que le coach assure être "longuement réfléchie", motivée par des raisons familiales. "Je n'avais pas mesuré l'impact de l'éloignement géographique" indique Chérif Hamani, originaire de la région parisienne, où il a laissé sa compagne et son premier enfant. "J'ai été, et je suis encore, très emballé par le projet sportif, assure-t-il, quoi qu'il arrive, je ferai tout pour maintenir le club".

Vers Pontault-Combault ?

Sur le plan sportif, on devrait revoir Chérif Hamani sur un banc de touche à la saison prochaine. "J'ai été sollicité par plusieurs clubs de région parisienne, en N1 et Proligue". Il confirme, notamment, avoir été approché par Pontault-Combault (actuellement 4e) dont l'entraîneur a officialisé son départ.

C'est donc à regret que la JSC laisse partir celui à qui elle avait confié les rênes de son équipe de Proligue, alors qu'il n'avait pas encore d'expérience d'entraîneur en LNH. Néanmoins, on ne l'y reprendra plus : "le critère, pour le prochain entraîneur, sera qu'il vienne en famille et qu'on puisse trouver un travail pour son épouse" assure Marcel Clairet, bras droit du président Vincent Ferey.

"C'est le monde professionnel"

Est-ce cependant un bon timing pour annoncer le départ d'un entraîneur, à trois jours du derby face à Caen et alors que la JS Cherbourg cherche encore à se maintenir ? "Les mutations sont déjà ouvertes, dans le monde du handball professionnel. C'est un monde que l'on découvre encore, estime Marcel Clairet, ça va très vite." Les joueurs ont néanmoins été informés avant le match face à Nice.

