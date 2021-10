Caen. Handball (Proligue). Fortunes diverses pour les trois équipes normandes

Les trois équipes normandes jouaient gros ce vendredi 6 octobre 2017 en Proligue. Deux bonnes opérations pour Caen (Calvados) et Vernon (Eure), face à une défaite malheureuse de Cherbourg (Manche). Le détail des rencontres :

Caen dans le top 5

Les Vikings de Caen se déplaçaient du côté de Nice, formation qui n'avait enregistré encore aucun succès. Après être tombé face aux Mauves de la JSC la semaine passée, la pression pesait lourd sur les épaules caennaises face à un promu, toujours dernier après quatre journées. Au coude à coude pendant les 3/4 de la rencontre, et après avoir été mené à la pause (13-12, 30'), Caen s'est finalement imposé 26 à 21 grâce à une fin de rencontre largement maîtrisée. Christopher Corneil, à l'image, a d'ailleurs inscrit 4 des 7 derniers buts caennais et termine 2e meilleur buteur de la rencontre, derrière l'ailier niçois, Tom Guillermin. Une troisième victoire rassurante pour les hommes de Dragan Mihailovic, avant de disputer le 2e derby normand face à Vernon.

Vernon réalise la belle opération

La rencontre s'annonçait pourtant l'une des plus périlleuses pour le promu normand qu'est Vernon. Après sa défaite face à Billère la semaine dernière, Vernon recevait Chartres, actuel leader du championnat. À l'image d'une rencontre où les deux formations se répondaient du tac au tac, les vernonais ont finalement arraché le match nul (25-25), en toute fin de match. Et ce grâce à un penalty transformé de Samuel Clementia à quatre secondes du coup de sifflet final, et un arrêt sur le bong de Nicolas Gauthier. À noter que Pablo Marrochi termine meilleur buteur, et de loin, avec 7 buts à son actif.

Cherbourg tombe devant Billère

Les Mauves étaient pourtant bien partis. Williams Manebard, puis Youenn Cardinal, donnaient l'avantage à Cherbourg donnaient l'avantage à Cherbourg, avant de voir Jérémy Vergely, meilleur buteur adverse, réduire la marque à deux reprises. À Chantereyne, les hommes de Chérif Hamani se sont fait distancer au quart d'heure de jeu (5-8, 16'), pour rentrer aux vestiaires avec une longueur de retard (13-14, 30'). Les manchois ne s'en laissaient pas pour autant démunis, reprenant l'ascendant en seconde période avant de craquer dans les cinq dernières minutes. Une défaite amer avant de se déplacer à Besançon.

Classement :

1-Chartres

2-Pontault-Combault

3-Dijon

4-Billère

5-Caen

6-Vernon

7-Créteil

8-Cherbourg

9-Istres

10-Sélestat

11-Nancy

12-Limoges

13-Besançon

14-Nice

Prochaine journée (13 Octobre 2017) :

Caen-Vernon (20h30)

Besançon-Cherbourg (20h15)

