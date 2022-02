Handball. La JS Cherbourg se prépare contre Nice

La JS Cherbourg affronte Nice à domicile ce vendredi 18 octobre 2019 à 20h30, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) pour la sixième journée de Proligue de Handball. Après une première défaite dès la deuxième journée de championnat contre Limoges le 20 septembre 2019 (29-25), qui a précédé une série de matchs nuls où les Cherbourgeois ne sont pas parvenus à faire pencher la balance en fin de partie, contre Billère le vendredi 27 septembre 2019 (26-26), puis contre Sélestat le mercredi 2 octobre (21-21) et enfin, contre Cesson-Rennes le vendredi 11 octobre (26-26), les Mauves se remettent en question.

Les réactions de l'entraîneur

Entre-temps, les joueurs de Nicolas Tricon se sont bien défendus lors du deuxième tour de la coupe de la ligue à domicile, face à une équipe de haut vol : Saint-Raphaël qui les a battus de quatre petits points : 31 à 35. Alors, dans quel état d'esprit est l'entraîneur Nicolas Tricon, comment visualise-t-il ses adversaires niçois ? Réponses au micro de Tendance Ouest :

Nicolas Tricon Impossible de lire le son.

La détermination de Sven Horvat

Le gardien croate Sven Horvat, habitué à animer le public cherbourgeois, a lui aussi réagi : "J'ai jamais vu une série comme ça. On a du mal à finir les matchs et il faut que l'on trouve une solution. Je pense qu'il nous manque de la maturité. On est moins bons en attaque que l'année dernière, il faut encore que l'on progresse". Écoutez-le :

Sven Horvat Impossible de lire le son.

Le joueur, doublé depuis cette nouvelle saison d'une nouvelle recrue, Dan Tepper, à son poste de gardien, a cependant l'impression de progresser, stimulé sans doute par ce challenge. Légèrement blessé aux adducteurs depuis son match à Cesson, il espère reprendre du poil de la bête pour être de nouveau en forme sur le terrain de l'espace Chantereyne.

Une tombola au profit de Cœur et Cancer

En marge du match, une tombola sera organisée ce vendredi 18 octobre 2019, dans le cadre d'Octobre rose. Tous les fonds seront reversés à l'association cherbourgeoise Cœur et cancer, qui a pour vocation d'aider les patients atteints de maladie cardiaque ou de cancer.

À gagner pour les VIP, un panier garni et, pour le grand public, un parapluie de la manufacture cherbourgeoise du Véritable Cherbourg. Chaque ticket de tombola coûte deux euros.

A LIRE AUSSI.

Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby

Handball (Vik Hand's Cup) : Tremblay (Proligue) l'emporte devant Cesson-Rennes (Starligue), la JS Cherbourg fait belle figure.

Handball, Proligue : Jour-J pour le derby entre Caen et Cherbourg

Handball, Proligue : Caen/Cherbourg, un derby à enjeux

Handball (Proligue) : Cherbourg remporte le derby et laisse Vernon relégable