2ème jour de grève de la faim pour un couple à Mortagne au Perche

Mohamed Zegouhane, 62 ans, et sa compagne, 59 ans, poursuivent leur grève de la faim ce mardi midi. Une démarche entamée lundi matin, devant la mairie du sénateur UMP Jean-Claude Lenoir, à Mortagne au Perche. L’été dernier déjà, le retraité avait manifesté de la même façon devant le palais de justice d’Alençon. Le couple privé de ressources, réclame des retards de paiements de prestations sociales, à hauteur d’environ 9 000€. Pour la Caisse d’Allocation Familiales de l’Orne, la situation du couple fait l’objet d’une étude par la commission fraude du Conseil Général qui verse le Revenu de Solidarité Active. Elle ne peut donner une réponse favorable aux demandeurs. Par ailleurs, le conseil général confirme que Mohamed zeghouane ayant transmis au Département des informations actualisées et conformes à sa situation, une nouvelle étude de ses droits a pu être réalisée. Depuis le 1er mai, il bénéficie du RSA. Le couple est d’ailleurs convoqué en mars prochain devant le tribunal correctionnel d’Alençon, pour non déclaration de vie commune et de travail dissimulé.