Orne. Attirés par l'odeur, les gendarmes découvrent plus de 100 pieds de cannabis

C'est ce que l'on appelle le flair de l'enquêteur ! Lundi 21 octobre 2019, à l'occasion d'une patrouille à La Ventrouze (Orne), des gendarmes de la compagnie de Mortagne-au-Perche (Orne) sont alertés par l'odeur qui se dégage d'une habitation. Et pour cause : en s'approchant, les militaires aperçoivent une vingtaine de pieds de cannabis dans le jardin.

Déjà connu pour des faits similaires

Les premiers éléments permettent aux gendarmes de constater que le propriétaire, âgé de 33 ans, est déjà connu pour détention et transports non autorisés de stupéfiants, en Essonne.

Une perquisition est menée sur place, mobilisant la brigade de recherches de Mortagne-au-Perche, la communauté de brigades de Longny-au-Perche et le Peloton de surveillance et d'intervention de Mortagne avec son équipe cynophile.

Deux sacs-poubelles remplis

Dans l'habitation et à l'extérieur, les gendarmes saisissent 107 pieds de plants de cannabis, 390 grammes de têtes et herbes de plants de cannabis, 1,5 gramme de MDMA (principe actif de l'ecstasy), deux sacs-poubelles de 50 litres contenant des feuilles de plants de cannabis de manucure séchée et un kilo de feuilles émiettées de cannabis. Les enquêteurs découvrent aussi plusieurs chambres de culture de cannabis et le matériel allant avec.

L'homme a été placé en garde à vue. Il devra s'expliquer devant la justice le 4 février 2020.

