Rouen. handball : Oissel Rouen Métropole perd face à Pau Nousty

Deuxième défaite d'affilée pour les Bleus du Oissel Rouen Métropole (Seine-Maritime), qui se sont inclinés sur leur parquet de la salle Germinal de Oissel le samedi 4 mars 2018 face à Pau Nousty sur le score de 25-31 pour le compte de la deuxième journée des play-down de Nationale 1.

Des Rouennais dépassés physiquement

La première mi-temps a été serrée entre les deux équipes et les Normands ont tenu le coup en étant menés que d'un petit but à la mi-temps (11-12). C'est physiquement, en deuxième mi-temps, que les joueurs de Stéphane Moualek ont craqué et se sont fait distancer à la marque.

A cause de cette défaite, les joueurs de l'agglomération rouennaise se retrouvent en 10e position et flirtent désormais avec la zone de relégation. Prochain rendez-vous pour Oissel Rouen Métropole le week-end prochain, en coupe de Normandie, à Elbeuf.

