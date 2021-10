Le-Havre. La réserve naturelle de l'estuaire de la Seine a besoin de bénévoles pour ramasser des déchets

À la suite du passage de la tempête Eleanor en janvier 2018, une quantité considérable de déchets s'est échouée dans le "reposoir sur dune", au sein de la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine, au pied du pont de Normandie (Seine-Maritime). Ce lieu est habituellement interdit au public même s'il peut l'admirer. C'est une zone réservée aux oiseaux et notamment aux oiseaux migrateurs qui s'en servent pour se reposer ou se reproduire.

Les déchets représentent un danger pour les oiseaux

Les déchets sont essentiellement des objets en plastique. Ils risquent d'être ingurgité par les animaux ou ensevelis en empêchant la végétation de pousser correctement. Écoutez Damien Ono-Dit-Biot, coordinateur de travaux à la réserve :

Pour gêner le moins possible les oiseaux, la réserve naturelle a fait le choix d'organiser une demi-journée de nettoyage avec le maximum de bénévoles (on en attend entre 100 et 200). Il faut dire que le "reposoir sur dune" est une vaste étendue de 45 hectares. La date retenue est le samedi 10 mars 2018 entre 8 h 30 et 12 h 30.

Inscriptions en ligne sur : le site de la Maison de l'Estuaire.

Nettoyage exceptionnel à la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine – samedi 10 mars 2018 – rendez-vous à la maison de l'Estuaire au pied du pont de Normandie à 8 h 30 – pour une question d'organisation l'inscription est obligatoire.

