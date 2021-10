Mont-Saint-Aignan. Plus de 1000 jeunes en alternance au Cesi de Rouen, bientôt un centre à Caen

Plus d'un millier de jeunes suit actuellement un cursus en alternance au sein du Cesi à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), un établissement d'enseignement supérieur qui mise notamment sur la formation mettant en avant la pratique professionnelle. Six filières sont dispensées, allant du numérique aux ressources humaines, en passant par l'environnement. "Nos cursus permettent aux jeunes d'obtenir un diplôme comme un Bac +3 ou un Bac +5 tout en acquérant de l'expérience professionnelle en évoluant dans une entreprise", explique Christine Dispa, directrice régionale Nord-Ouest du Cesi.

"Les étudiants sont confrontés aux entreprises dès leur entrée dans l'établissement, c'est formateur", poursuit Christine Dispa pour qui l'alternance répond à un besoin de certains jeunes de pratiquer très tôt, quand d'autres préfèrent attendre et miser sur la théorie. "Nous avons des intervenants professionnels au Cesi qui viennent accompagner les jeunes", explique-t-elle, mais là aussi, il s'agit d'une formation avant tout pratique, plutôt que de cours théoriques. "Nos élèves évoluent par groupe de 12 ou 24", précise Christine Dispa, loin des cours donnés dans des amphis bondés de certaines universités.

Développement à Caen

Surtout, Christine Dispa note l'insertion professionnelle des étudiants "proche de 100 %, notamment pour la filière informatique et numérique". "Certains se font mêmes embauchés avant la fin de leur diplôme dans l'entreprise où ils font leur alternance." Ce succès répond, selon elle, à une demande des entreprises qui apprécient d'accompagner et de former un jeune à leurs outils.

Pour répondre à la demande, le Cesi va d'ailleurs ouvrir des formations en alternance à Caen (Calvados), à partir de septembre 2018. "Nous avons des jeunes qui viennent aujourd'hui de l'ancienne Basse-Normandie, nous serons plus proches d'eux", affirme Christine Dispa. Plusieurs filières seront lancées dont le numérique, la performance industrielle et la "qualité sécurité environnement".

Pratique. Journée portes ouvertes samedi 17 mars 2018 de 10h à 17h. 1, rue Marconi à Mont-Saint-Aignan. Tel. : 02 32 81 85 60. cesi-alternance.fr

