Rouen. Baccalauréat 2018 : les chiffres à retenir en Normandie

Ils étaient 36 964 élèves de terminale à découvrir les premiers sujets du baccalauréat lundi 18 juin 2018 en Normandie. Trois semaines plus tard, les résultats ont été publiés et 78,2 % d'entre eux l'ont obtenu à l'issue du premier groupe.

Un chiffre en légère hausse, de 0,7 point, par rapport à l'an dernier.

Retrouvez l'ensemble des résultats des différents diplômes de fin d'année sur notre page dédiée.

80,5 % dans l'académie de Caen, 76,6 % dans celle de Rouen

Dans le détail, il est de 80,5 % dans l'académie de Caen et de 76,6 % dans l'académie de Rouen.

Les résultats de la région par bac. - Capture d'écran Région académique Normandie

Le taux le plus haut est obtenu dans la filière STD2A (Sciences et technologies du design et des arts appliqués) puisque tous les élèves de ce bac technologique l'ont obtenu.

Les résultats de la région par filière. - Capture d'écran Région académique Normandie

20/20 pour 26 élèves

Dans la région, 60,3 % des élèves ont obtenu une mention. La mention très bien concerne 3,7 % des élèves de bac professionnel, 2,8 % de ceux en bac technologique et 15,3 % de ceux en bac général.

Parmi eux, 26 bacheliers ont obtenu une moyenne de 20 sur 20 ou plus (possible grâce aux options facultatives qui apportent des points en plus). Ils sont 11 dans l'académie de Caen et 15 dans celle de Rouen.

La Manche en tête

C'est dans la Manche que le taux de réussite est le plus élevé avec 82,9 %, devant l'Orne, 80 %, le Calvados, 79,2 %, la Seine-Maritime, 77,6 %, et l'Eure, 75,6 %.

Les résultats dans chaque départements. - Capture d'écran Région académique Normandie

Les élèves ayant obtenu entre 8 et 10 sur 20 de moyenne devront passer au rattrapage. Les épreuves ont lieu du lundi 9 au mercredi 11 juillet 2018. Ils connaîtront alors leur résultat le soir même de leur oral de rattrapage.

A LIRE AUSSI.

Bac: fin du suspense avec les résultats affichés dans la journée

Dans un mois, objectif bac pour 700.000 candidats

De plus en plus de mentions au bac: un motif de fierté, rarement une nécessité

Baccalauréat: la philo ouvre le bal pour les bacs général et techno, le français pour les bacs pro

Baccalauréat 2017 : Les réactions des lycéens caennais