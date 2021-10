Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen font le break face aux Ducs d'Angers

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont un pied en demi-finale de play-off. En effet, ils se sont imposés sur la glace des Ducs d'Angers mercredi 28 février 2018 sur le score de 4-2, dans le match 4 de leur quart de finale et mènent désormais la série 3-1.

La domination est Rouennaise en début du match, et les Jaunes et Noirs ouvrent logiquement la marque après seize minutes de jeu par intermédiaire d'Anthony Guttig (1-0). Il faut attendre la dernière minute de jeu dans ce premier tiers-temps pour voir Vincent Nesa chiper un palet en zone neutre et s'en aller tromper Florian Hardy pour le 2-0.

Les Dragons rebondissent en fin de match

Si le deuxième tiers ne donne pas de but malgré un 3 contre 5 bien négocié par les Rouennais, les choses s'accélèrent dans le dernier tiers-temps. En effet, les Angevins reviennent à 2-1 puis à égalité deux minutes plus tard (2-2).

Les compteurs sont donc remis à zéro dans cette rencontre, mais l'égalisation n'atteint pas le moral des joueurs de Fabrice Lhenry qui reprennent l'avantage sur une belle inspiration de Marc-André Thinel de derrière la cage pour un but signé Loic Lampérier (3-2). En fin de rencontre, Florian Hardy déserte sa cage pour tenter d'égaliser mais les Normands marquent un nouveau but par Joris Bedin en cage vide (4-2).

Les Dragons s'offrent donc un peu d'air dans cette série en menant 3-1 et auront la possibilité de la conclure dès vendredi 2 mars 2018 sur l'Ile Lacroix pour le match 5.