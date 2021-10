Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reprennent l'avantage dans la série à Angers

L'affront est lavé. En remportant le match 3 des quarts de finale de play-off, le mardi 28 février 2018 à Angers (3-0), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont réparé leur erreur du match 2, lors duquel ils s'étaient inclinés sur leur glace de l'Ile Lacroix.

Pour autant, cette troisième rencontre n'a pas été une partie de plaisir. Pendant les deux premiers tiers, le match a été plutôt équilibré et les deux gardiens ont bien remplit leur rôle de dernier rempart en ne laissant rien passer. Puis les Normands ont accélérer la cadence et fait parler leurs qualités en supériorité numérique pour inscrire les deux premiers buts, sur une déviation d'Alex Aleardi puis sur un magnifique lancer de Marc-André Thinel en pleine lucarne (2-0).

Rouen s'impose en fin de match

En fin de rencontre, les Angevins ont profité d'une pénalité contre David Wohlberg pour sortir leur gardien et attaquer à six contre quatre. Mais cette tactique ne s'est pas avérée payante puisque Mathieu Roy en a profité pour récupérer le palet et marquer le troisième et dernier but rouennais en cage vide.

Grâce à cette victoire, les joueurs de Fabrice Lhenry mènent la série 2-1 et devront l'emporter mercredi 28 février 2018, toujours à Angers, pour s'offrir un match 5 décisif vendredi 2 mars 2018 à domicile.